Cristina Ferreira sofre pressão para ter resultados

‘Cristina ComVida’, estreado no final de março, uma ideia original da apresentadora e de João Patrício, está a ter dificuldades em enfrentar a concorrência, e na semana passada atingiu o pior resultado de sempre no que toca a audiências, sendo ultrapassado por ‘O Preço Certo’ (RTP1), de Fernando Mendes, e pela novela brasileira transmitida na SIC ‘Viver a Vida’.Mesmo jogando vários trunfos, e com convites a personalidades mediáticas, como por exemplo Manuel Luís Goucha e o marido, Rui Oliveira, Cristina Ferreira desespera para conseguir bons resultados.A diretora de Ficção e Entretenimento do canal de Queluz de Baixo transformou os estúdios da Venda do Pinheiro, onde foram gravados o ‘Big Brother’ e a ‘Casa dos Segredos’, na luxuosa casa que serve de cenário ao programa.‘Cristina ComVida’ pode ter os dias contados, uma vez que os diários do novo reality show da TVI, ‘O Amor Acontece’, a estrear em breve, irão para o ar nesse horário (19 horas).