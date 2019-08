Cristina Ferreira soma a primeira derrota de audiências em estreia de programa

O alarme está a tocar na SIC. Tudo porque Cristina Ferreira, a estrela da estação, perdeu quinta-feira, dia 8, para Fernando Mendes, no horário das 19h00/20h00: ‘Prémio de Sonho’ teve 649 mil espectadores e ‘O Preço Certo’ (RTP 1) 711 mil."Tirando o ‘Há Volta’, que é uma situação esporádica, é neste momento o único programa da nossa grelha que está a perder para a concorrência, de segunda a sexta-feira. Mas não há aqui motivos para dramas... Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias", diz fonte da estação de Paço de Arcos ao, recordando que este concurso da SIC só tem 50 episódios gravados.‘Prémio de Sonho’ estreou segunda-feira, dia 5, com 724 mil espectadores, e, apesar de ser a grande aposta de Daniel Oliveira para o entretenimento da SIC no verão, as audiências foram sempre a descer: na terça-feira (6), fez 713 mil, na quarta (7) 676 mil e na quinta (8) 649 mil.Recorde-se que, logo após a transmissão do primeiro episódio, o Instagram da apresentadora foi invadido por dezenas de críticas de seguidores, desiludidos com a qualidade do concurso produzido pela Coral. "Programa muito enfadonho", "os jogos são horríveis" ou "o princípio do teu fim" são apenas alguns exemplos do que se escreveu.De férias em parte incerta com os pais, o filho, Tiago, de 11 anos, e mais uns familiares próximos, Cristina ainda não reagiu aos resultados de ‘Prémio de Sonho’. Já Fernando Mendes mostra-se tranquilo, em declarações ao: "Fico feliz por ganhar à Cristina Ferreira, claro. Mas eu estou sempre preparado para perder..."