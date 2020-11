Cristina Ferreira surge com decote revelador em nova campanha

16:07

Cristina Ferreira utilizou as redes sociais, na passada terça-feira, para promover a sua linha de cosmética. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI surgiu com um decote revelador em cima de uma cama e aproveitou a situação para brincar com os seguidores: "Isto não são horas para estar na cama. Mas é sempre uma boa hora para usar os meus cremes novos".

A fotografia ousada da comunicadora não deixou ninguém indiferente e os elogios multiplicaram-se na caixa de comentários.

"Sempre linda", "Ó delícia", "Que boneca linda", "Arraso", são alguns dos comentários que se podem ler.

Recorde-se que Cristina Ferreira irá voltar aos ecrãs da TVI já no próximo sábado ao lado de Manuel Luís Goucha e Ruben Rua, numa emissão especial dedicada à família.