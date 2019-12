Cristina Ferreira surge sedutora em poses sexy na praia

A desfrutar do paraíso das Maldivas, Cristina Ferreira não tem resistido a partilhar com os milhares de seguidores que a acompanham nas redes sociais vários momentos do descanso.A apresentadora de 42 anos não se inibe de se mostrar a banhos com fatos de banho decotados ou biquínis reduzidos que lhe valem vários elogios. "Uma sereia", "Que mulher", "Só gostava de ser o teu fotógrafo", são algumas das mensagens que se podem ler nas publicações.Cláudio Ramos também comentou e mostrou inveja do descanso. "Vou bloquear-te", brincou o ‘vizinho’ de Cristina.A ausência de Cristina Ferreira nas manhãs da SIC fez com que a TVI voltasse a ganhar audiências no programa ‘Você na TV!’, conduzido por Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes.Depois de a dupla ter sido preferência nos dias 23, 24, e 26 de dezembro, voltou a ser eleita dos espectadores na sexta-feira.Recorde-se que a estação de Paço de Arcos tem sido líder de audiências no daytime desde que Cristina Ferreira foi transferida para o canal, a 7 de janeiro deste ano.