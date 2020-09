Cristina Ferreira surpreende ao oferecer camião a Ben

11:35

Os fãs tanto pediram a Cristina Ferreira para que não se esquecesse de Rúben Vieira, mais conhecido por Ben, no regresso à TVI, que a apresentadora decidiu surpreender tudo e todos.



O ex-companheiro das manhãs da SIC vai participar no programa 'Somos Portugal', transmitido aos domingos na estação, e Cristina não resistiu a dar-lhe destaque com um camião feito exclusivamente para o colega.



De grandes dimensões, o veículo preto tem estampado o nome dado à rúbrica protagonizada pelo marido de Rita Ferro Rodrigues, 'Camião do Ben' foi o nome escolhido e tem como objetivo dar um novo ritmo ao formato.



Recorde-se que Rúben Vieira captou as atenções no 'Programa da Cristina', na SIC, onde trabalhava como assistente de realização. O profissional foi surgindo cada vez mais com várias intervenções em direto na companhia da apresentadora e participando em vários momentos. Ben, como é carinhosamente tratado ganhou mais notoriedade após a saída do 'vizinho', Cláudio Ramos, e tornou-se um ícone do formato, conquistando os espectadores, que ansiavam o seu regresso.



A nova diretora de programas de entretenimento e ficção da estação de Queluz fez a vontade aos seguidores e mostra toda a confiança em Ben para o novo desafio que lhe colocou em mãos.





