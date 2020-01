Cristina Ferreira surpreende colega que esteve entre a vida e a morte

infeção bacteriana ou fúngica que ocorre no abdómen e que pode causar grandes complicações de saúde

Cristina Ferreira já referiu várias vezes que os seus colegas do 'Programa da Cristina' são família para si. Assim, a apresentadora decidiu surpreender o assistente de realização André. O jovem esteve de baixa devido a uma peritonite [uma] que o obrigou a ter de estar afastado do trabalho. Ainda a recuperar do susto, a apresentadora decidiu surpreender o colega e fez-lhe uma surpresa ao mostrar-lhe mensagens especiais da família."Teve que ser operado de urgência. O perigo era que, na idade dele, teria de ficar com o saco", conta Rosário Leal, mãe de André.Cristina Ferreira não conseguiu conter a emoção e, num momento ternurento, confessou que temeu o pior., começou por dizer., contou, abraçando o colega. " Ele não tem problemas nenhuns em mostrar-me o saco que tem, todos os dias!", finaliza.Recorde-se, o assistente de realização André mudou-se da TVI para a SIC juntamente com Cristina Ferreira.