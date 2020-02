Cristina Ferreira surpreende com decote ousado

Foto: Instagram

01:30

Aos 42 anos, Cristina Ferreira mantém-se empenhada em ter uma imagem cuidada... e os resultados estão à vista. Depois de ter ultrapassado um período de stress que levou a um aumento de peso, a apresentadora surge agora visivelmente mais magra e confiante com a sua imagem.Numa produção para promover a sua marca de calçado feita na praia da Ericeira, a estrela da SIC surge em poses ousada, com as suas curvas em evidência, e com um decote bastante revelador, que não deixou os fãs indiferentes.Multiplicaram-se os elogios dos seguidores online. "Que beleza da mulher", "Estás uma bomba" ou "Que tigresa gira" foram alguns dos comentários na rede social Instagram.