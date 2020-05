Cristina Ferreira surpreende com programa especial no parque de estacionamento

Disposta a arriscar e inovar,apostou num novo formato do 'Programa da Cristina' qie fica marcado na história da televisão nacional.A apresentadora surgiu em direto a conduzir um carro, acompanhada por Joana Barrios, que se juntou a um conjunto de carros, já estacionados.Uma manhã repleta de animação, com rostos conhecidos da estação como João Paulo Rodrigues, Carolina Patrocínio, João Maneira, Iva Lamarão e José Figueiras a marcarem presença.Além disso, o espéctaculo contou ainda com a atuação ao vivo Ana Bacalhau, Toy,de, Virgul, Calema e os Anjos.Esta foi estreia do formato drive-in em Portugal que conseguiu surpreender os telespectadores. Nas redes sociais multiplicaram-se os elogios à criatividade e ousadia de Cristina Ferreira.