Cristina Ferreira surpreendida por espectador: “É do programa do Goucha?”

Foi durante o passatempo que encerra o programa de Cristina Ferreira, esta manhã, que a apresentadora foi surpreendida por um espectador que pensava estar a falar com Manuel Luís Goucha.

"É do programa do Goucha?", questionou o espectador que ligou para o passatempo de ‘O Programa da Cristina’. A apresentadora da SIC mostrou-se surpreendida e respondeu de imediato: "Não, o Goucha é do outro bairro. É meu amigo do coração, mas é de outro bairro", disse a apresentadora.

No final, a anfitriã do programa aproveitou para enviar beijinhos a Goucha. "Um beijinho, meu Goucha. Até amanhã", afirmou.

O apresentador da TVI não deixou passar a situação e na sua conta de Instagram partilhou o momento e respondeu à antiga companheira de televisão. "Beijinhos Cristina! Minha Cristina!", disse.