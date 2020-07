Cristina Ferreira tem frota de luxo avaliada em 717 mil euros

Uma apaixonada confessa por automóveis de luxo, Cristina Ferreira possui neste momento uma frota de três veículos avaliada em cerca de 437 mil euros.Contudo, se contabilizarmos as seis máquinas que já passaram pelas mãos da apresentadora nos últimos anos esse valor dispara para os 717 mil! No entanto, apenas um destes automóveis pertence, de facto, à apresentadora.Trata-se de um Mercedes AMG GTR Coupé, de 2018, avaliado em 157 mil euros, registado no nome da empresa Amor Ponto Lda., anteriormente designada por Cristina Ferreira, Sociedade Unipessoal Lda, avança a ‘Nova Gente’.Este não é, contudo, o veículo predileto da apresentadora da SIC, que tem aproveitado as últimas semanas para conduzir um Range Rover, de 2019, registado no nome de uma "empresa de Torres Vedras, que está a pagar o jipe em sistema de crédito". Em março passado, conduzia o mesmo modelo, mas de 2018.Cristina Ferreira não esquece também o seu Porsche Panamera E-Hybrid, de 2018, que recebeu da sua parceria com a MediCare (faz parte do contrato que estabeleceu com a seguradora). Pelas mãos da estrela da SIC passaram ainda um Porsche Panamera Diesel e um Mercedes E Cabrio.O veículo mais caro já conduzido por Cristina Ferreira é um Porsche Panamera E-Hybrid, avaliado em cerca de 216 mil euros, que a apresentadora guarda na garagem desde 2018.Graças ao pai, Cristina Ferreira nunca comprou um automóvel por estrear. "O meu pai era bate-chapas. Carros novos não lhe dizem nada por causa da desvalorização imediata", revelou .