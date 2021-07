Cristina Ferreira tem lapso em direto: "Como é que se chama este programa?"

A carregar o vídeo...

Apresentadora esqueceu-se do nome do seu programa.

, questionou. O momento gerou reação imediata da equipa técnica, que não controlou os risos.Ao aperceber-se do insólito Cristina 'desmachou-se' com uma forte gargalhada:Entretanto, o momento de pura alegria tornou-se viral nas redes sociais, com os admiradores a elogiarem a boa-disposição da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.