Cristina Ferreira tem nova 'vizinha' para substituir Cláudio Ramos

Com a ausência do cronista no programa das manhãs da SIC, a apresentadora apostou num novo reforço.

12:30

O humorista, que já tinha visitado diversas vezes o 'Programa da Cristina', ganha cada vez mais voz no formato das manhãs e torna-se numa das apostas para acompanhar Cristina Ferreira.

Cláudio Ramos, 'vizinho' de Cristina Ferreira, está atualmente a gozar de um período de férias. O cronista social rumou ao estrangeiro para usufruir de uns dias de descanso na companhia do namorado, Diogo Faria, e é uma ausência notada no programa da manhã da SIC.uma outra vizinha do bairro, que, tal como Cláudio, também comenta as notícias da imprensa e promete animar as manhãs da estação de Paço de Arcos.