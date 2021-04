Cristina Ferreira tem primeiro embate com Goucha

Cristina Ferreira deu um novo desafio a Manuel Luís Goucha na TVI, o programa ‘Histórias com Cavalos’, a estrear em breve, mas o projeto já gerou tensão entre os dois amigos. É que o formato, ainda em fase de produção, era para ter sido revelado com pompa e circunstância, e na altura certa, pela diretora de Ficção e Entretenimento, no entanto, o apresentador já mostrou imagens e pormenores à sua revelia nas redes sociais."Esta manhã na Quinta da Broa, Azinhaga, Golegã, com Manuel Tavares Veiga. Duzentos anos de história e estórias, muitas delas ligadas ao cavalo lusitano. Para ver em breve na TVI", escreveu numa das partilhas Goucha, que depois ainda esclareceu que se trata de "uma série de novos pequenos programas", que serão transmitidos à noite. O marido, Rui Oliveira, também vai participar.Mais tarde, também a produtora responsável pelo projeto, a Criavisão, divulgou um vídeo promocional com imagens do programa. Momentos depois, apagou-o. "A TVI pediu-nos para o retirar, porque ainda está a aprovar algumas questões", explicou, então, uma fonte desta produtora.Este é o primeiro embate de Goucha e Cristina, mas o CM sabe que a antiga dupla do ‘Você na TV!’ tem discordado em algumas questões.O novo projeto de ficção da TVI, ‘Festa é Festa’, estreou na noite de segunda-feira, mas antes o elenco juntou-se no programa de final de tarde de Cristina Ferreira, ‘Cristina ComVida’. Nomes como Pedro Teixeira, Ana Guiomar e Ana Brito e Cunha recriaram um ambiente de festa popular, à semelhança do que se vai passar na novela, e divertiram-se a dançar as músicas de Ruth Marlene. No entanto, a reunião gerou críticas dos espectadores, que referiram tratar-se de um "mau exemplo". A novela, essa sim, agradou ao público e foi o programa mais visto da TV portuguesa na 2ª feira.Francisca Cerqueira Gomes, conhecida por Kika, foi excluída das imagens do genérico da novela e fez apenas uma pequena participação no primeiro episódio. A jovem de 18 anos, filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, era para ser uma das protagonistas, mas acabou por ficar com um papel secundário, depois das críticas que recebeu, por não ter formação.Sem trabalho em televisão há seis anos, o ator Vítor Emanuel aproveitou a sua ida ao programa de Manuel Luís Goucha, em janeiro, para deixar um apelo aos diretores dos canais. Cristina Ferreira ouviu e convidou-o para integrar o elenco de ‘Festa é Festa’.