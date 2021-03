Cristina Ferreira teme mais derrotas para Ljubomir

Cristina Ferreira apostou tudo no ‘All Together Now’, o programa de talentos que conduz aos domingos à noite na TVI, mas o retorno não está a ser o esperado. A diretora de Ficção e Entretenimento do canal de Queluz de Baixo tem uma concorrência de peso, a versão portuguesa do ‘Hell’s Kitchen’, apresentada por Ljubomir Stanisic na SIC, e que está a marcar pontos no campeonato das audiências.A juntar-se a isso está o facto de o vencedor [Catarina Castanhas] já ter sido anunciado, uma vez que houve uma fuga de informação por parte de alguém da equipa, o que poderá comprometer o interesse no formato., já este domingo, e teme novas derrotas.Cristina chegou à TVI em setembro com a missão de voltar a "erguer" os muros da sua casa, que há muito tinha deixado de ser líder de audiências. Desde então, tem-se esforçado por alterar a grelha do canal, e considerou que aos domingos o programa que tinha escolhido seria uma aposta ganha, tendo em conta o sucesso que faz lá fora. Com isso em mente, não olhou a gastos e arrendou a sala de espetáculos Altice Arena, em Lisboa, e convidou 100 jurados para avaliarem o talento dos concorrentes.A primeira gala suscitou curiosidade, mas não convenceu o público, que nesse dia estava também interessado no final de a ‘Máscara’, da SIC. No domingo passado,NOVO FOCOCristina Ferreira tem, no entanto, mantido uma atitude positiva quando se dirige aos seguidores nas redes sociais e tem-se focado no seu novo programa, ‘Cristina ComVida’, gravado na antiga casa do ‘Big Brother’.