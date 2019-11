Cristina Ferreira teme perder Cláudio para a concorrência

O vizinho mais mediático da televisão nacional celebrou o 46.º aniversário Uma data especial assinalada por Cristina Ferreira, que fez questão de presentear o colega do seu programa com uma surpresa durante a emissão.Em direto, a apresentadora da Malveira surpreendeu Cláudio Ramos num momento que contou com balões, bolo de aniversário, animação e alguma emoção à mistura., brincou. De seguida, gritou parabéns e a festa entrou pela porta a dentro da casa mais acompanhada pelos espectadores., disse Cristina Ferreira, sem esconder o medo de perder um dos principais trunfos do seu programa, que é líder de audiências desde o primeiro dia.Ao longo dos últimos meses, o apresentador conquistou o público ao lado de Cristina e a cumplicidade entre os dois é apontada como um dos ingredientes de sucesso do formato das manhãs da SIC.Segundo tem sido noticiado Cláudio Ramos tem sido cobiçado pela TVI, que vê no apresentador fortes capacidades para reforçar o canal.Perante a hipótese de perder o seu braço-direito, Cristina Ferreira não esconde a angústia e tristeza pois encontrou em Cláudio um porto de abrigo na sua mudança de Queluz de Baixo para Paço de Arcos.Uma mudança que permitiria a Cláudio Ramos conquistar a condução de um programa a solo num canal generalista, algo que nunca aconteceu desde que se estreou no meio televisivo, há cerca de 20 anos.Esta proposta surge após o anúncio de restruturação da grelha da estação, que visa ae Cláudio Ramos para substituir Manuel Luís Goucha no programa matinal.O veterano econtinuam com o futuro por definir e tudo indica que irão abandonar a condução do programa das manhãs.As mudanças na estação deverão decorrer durante o final de 2019 e início de 2020 e surgem após a contratação de, que assumiu o cargo de diretora de Programas da TVI.