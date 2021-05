Cristina Ferreira teme sofrimento do filho com críticas: "Pode ser um bocadinho mais complicado"

A carregar o vídeo...

Ruben Rua passeia com Cristina Ferreira

disse à 'TV7 Dias'.Quando regressa a casa, garante que o mal-estar fica do lá de fora e foca-se totalmente no filho Tiago, fruto da relação com António Casinhas, que no próximo mês completa 13 anos.Quanto ao futuro teme alguma instabilidade.Cristina revelou ainda que o cargo como diretora e admnistradora da empresa de televisão não prejudicou as rotinas familiares.Recorde-se, Cristina Ferreira regressou à TVI no último verão, após ano e meio na SIC. Além de apresentadora, acumula cargo como diretora de Entretenimento e Ficção do canal e ainda admnistradora da Media Capital.