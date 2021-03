Cristina Ferreira tira programa de Ruben Rua das tardes da TVI

3.4 de audiência média e 10.5% de share, agarrando assim 317 400 telespectadores. Este foi, até agora, o pior resultado do programa.



Desde a estreia, a 25 de setembro, que o 'VivaVida' tem enfrentado vários obstáculos, perdendo várias vezes para o formato rival da SIC.





A carregar o vídeo...

Cristina Ferreira tomou decisão em relação ao magazine.





Com esta decisão Cristina Ferreira e a restante direção pretendem alavancar as audiências da TVI, que no último sábado conseguiu ser o canal mais visto do dia, com a liderança nas audiências dos programas 'Em Família' e 'Big Brother - Duplo Impacto'.





A revelação foi feita pela diretora de Entretenimento e Ficção da televisão de Queluz de Baixo, através das redes sociais. No entanto, a informação já estava disponível na grelha de programação.