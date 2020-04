Cristina Ferreira trabalha sem descanso e acusa pressão

Cristina Ferreira

11 abr 2020 • 19:00

Carolina Cunha

Cristina Ferreira mantém-se aos comandos do seu programa, na SIC, e tem trabalhado sem descanso. Para garantir o mínimo de pessoas em estúdio, a apresentadora desdobra-se em trabalho, assim como o assistente de produção Rúben, marido de Rita Ferro Rodrigues, uma das poucas pessoas que a estrela preserva a seu lado para a condução do formato. No entanto, já foi alvo de críticas por tê-lo a seu lado, com os fãs a garantirem que devia estar em casa., explica para justificar porque é que Rúben, mais conhecido por Ben, tem estado sempre em antena. E a verdade é que, nos últimos tempos, o companheiro de Rita Ferro Rodrigues tem assumido um papel de cada vez maior destaque no programa, sendo praticamente o número 2 de Cristina, lugar anteriormente ocupado por Cláudio Ramos.Mas não é só à frente dos ecrãs que Cristina Ferreira tem trabalhado a dobrar. A apresentadora mantém vários negócios e esforça-se por preservá-los em tempo de crise. Assim, tem usado as plataformas sociais para vender as roupas da sua loja na Malveira e também para promover outros produtos, como a sua marca de verniz gel. Tudo para que consiga manter todos os postos de trabalho.Um fator de stress para Cristina, que se tem apresentado muito mais magra nos ecrãs. A apresentadora não esconde que a pandemia a está a afetar particularmente e que por ela estava em casa. Recorde-se que, nesta fase, a estrela tem os pais a morar consigo, mas mantém a devida distância, assim como do filho, Tiago.