Cristina Ferreira troca Fátima por Goucha nas tardes da TVI

01:30

Carolina Cunha





“A equipa já foi informada do fim do programa e está a preparar os últimos episódios, mas ainda ninguém sabe exatamente os moldes do próximo programa. Está muita coisa em segredo, como a Cristina quer”, revelou uma fonte ao CM.



Cristina Ferreira está decidida a reformular a grelha da TVI e Fátima Lopes é uma das primeiras baixas. Após dez anos em antena com ‘A Tarde é Sua’, o programa chega ao fim, sendo que a última emissão será no dia 31 de dezembro.“A equipa já foi informada do fim do programa e está a preparar os últimos episódios, mas ainda ninguém sabe exatamente os moldes do próximo programa. Está muita coisa em segredo, como a Cristina quer”, revelou uma fonte ao

Após dez anos na condução do formato, a apresentadora foi surpreendida com a decisão e não terá ficado nada agradada com este desfecho. Cristina vai agora apostar em Manuel Luís Goucha para as tardes, no sentido de tentar bater Júlia Pinheiro nas audiências.



“O Manuel está muito satisfeito e entusiasmado por ir para as tardes e já começou a reunir com alguns membros da equipa”, revelou a fonte. Afastada, Fátima terá um programa de entrevistas ao fim de semana e poderá voltar a sentir um corte no salário de 18 mil euros.