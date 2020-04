Cristina Ferreira usa Ben como trunfo secreto

Com a saída-relâmpago de Cláudio Ramos, em fevereiro, Cristina Ferreira foi obrigada a delinear novas estratégias para o programa da manhã da SIC. Ruben Vieira, Ben, como é carinhosamente tratado, tornou-se na grande aposta da apresentadora da Malveira.O marido de Rita Ferro Rodriguesestando prestes a conquistar o estatuto de novo ‘vizinho’ do bairro.A relação de proximidade com Ben, a quem chama de "marido", é cada vez mais evidente e já há espaço para brincadeiras picantes, tal como acontecia com Cláudio Ramos no passado.Além disso, Ben também já protagonizou a capa da revista ‘Cristina’ ao lado da mulher, mostrando a evidente relação de proximidade que mantém com a anfitriã das manhãs.