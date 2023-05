Cristina Ferreira usa vestido de Victoria Beckham no valor de 1500 euros A apresentadora usou a peça a propósito de um jantar da Web Summit no Rio de Janeiro

04 mai 2023 • 15:09

Cristina Ferreira está no Brasil, a convite da Web Summit, onde subiu ao palco no passado dia 2 de maio. Apesar de não participar mais na cimeira de tecnologia e empreendedorismo, que está a decorrer no Rio de Janeiro, a apresentadora continua no país a participar em iniciativas do evento.



A propósito de "mais um jantar na cidade maravilhosa", Cristina Ferreira, de 45 anos, decidiu usar um vestido preto e branco de Victoria Beckham, da Stivali Lisboa, no valor de 1490 euros.

