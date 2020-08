Cristina Ferreira vai acabar com programa de Fátima Lopes

Depois de ter feito alterações no ‘Big Brother’, substituindo Cláudio Ramos por Teresa Guilherme, Cristina Ferreira pretende mudar as tardes da TVI e poderá modificar o programa de Fátima Lopes, ‘A Tarde é Sua’.

Segundo a TV7Dias, a nova Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI tem discutido o formato com vários produtores do canal de Queluz de Baixo.

"A Cristina quer um programa estilo Oprah, mas que não custe tanto dinheiro", disse uma fonte do canal à publicação.

"Ela pediu para lhe trazerem ideias e propostas. Quer que eles vejam outros formatos internacionais para ver se é possível fazer algumas adaptações", acrescentou a mesma fonte.

No que toca a Fátima Lopes, o futuro da apresentadora ainda não está decidido: "Este novo formato pode ou não ter a Fátima como apresentadora. Isso ainda não está definido. A única coisa que está certa, para já, é o fim do formato ‘A Tarde é Sua’. O que vier terá outro nome, outro cenário e outro ritmo".



Recorde-se que Cristina Ferreira está no centro da polémica, tendo recebido uma notificação para pagar uma indemnização de mais de 20 milhões de euros à SIC em 15 dias.



O assunto tem sido amplamente comentado e a estrela até já recebeu ajuda. "Se for preciso vamos vender bifanas".