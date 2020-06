Cristina Ferreira vai apresentar programa colombiano de duelos musicais

já tem um novo projeto na SIC, que vai destacar-se no horário nobre do canal.O novo programa de entretenimento está prometido para o próximo ano.Segundo a 'TVMais' revelou, o formato vai ter intitular-se dee é baseado num programa colombiano.O desafio recaiaté chegarem à grande final.O novo projeto da estrela da estação de Paço de Arcos é um grande sucesso na América Latina e vai chegar ao nosso país pelas mãos da mesma produtora que está por trás do programa das manhãs da apresentadora.Enquanto aguarda pelo regresso ao horário nobre no canal para onde foi transferida há um ano e meio, Cristina Ferreira tem aproveitado para continuar a conquistar os espectadores durante as emissões do programa das manhãs. A apresentadoraRecentemente, Cristina Ferreira captou todas as atenções