Cristina Ferreira vence guerra contra Diana Chaves e Júlia Pinheiro

A carregar o vídeo ...

Apresentador assustou-se durante emissão do programa 'Dia de Cristina'.

19.7% e a segunda 19%.





Os principais concorrentes ficaram para trás. Diana Chaves e João Baião agarraram cerca de 388 mil espectadores. Júlia Pinheiro subiu a fasquia e foi a que mais se aproximou da rival com cerca de 435 mil espectadores.A TVI acabou por vencer a SIC no total do dia. A primeira com uma quota diária de