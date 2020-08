Cristina Ferreira visita elenco de novela antes de partir de férias

31 jul 2020 • 18:52

está dedicada ao trabalho antes de ir de férias desde que regressou à TVI, e mostra-se atenta e empenhada para preparar tudo o que está por vir.A apresentadora assumiu o cargo de accionista e diretora de programas e ficção do canal e depois de visitar os estúdios da 'Plural', produtora das novelas da estação, marcou presença na apresentação da nova novela. 'Bem Me Quer' tem estreia prevista para novembro e conta com José Condessa, Bárbara Branco e Kelly Bailey como protagonistas.A antiga estrela da SIC mostrou-se radiante por acompanhar o novo projeto junto do elenco e da restante equipa.Cristina Ferreira partilhou uma fotografia ao lado do diretor-geral da TVI, Nuno Santos, que lhe deu as boas-vindas nesta nova etapa.