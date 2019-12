Cristina Ferreira vive dias de sonho em Paris

Apresentadora aproveitou o fim de semana para uma escapadinha à cidade do amor.

Com um dia a dia muito agitado, Cristina Ferreira aproveita todos os momentos livres para descansar e mimar o filho Tiago. É o que está a acontecer este fim de semana.A apresentadora partilhou imagens junto a pontos emblemáticos como o Louvre ou o Arco do Triunfo e revelou também que aproveitou para fazer umas comprinhas em marcas de luxo, como a Dior.No entanto, trata-se apenas de uma escapadinha de fim de semana, uma vez que na segunda Cristina deverá já estar aos comandos do seu programa.