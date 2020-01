Cristina Ferreira vive emoções fortes em casamento: "Foi um dia muito especial"

ntem foi uma dia muito especial para a família. Casou a minha prima/irmã e a Júlia, afilhada do meu filho,foi batizada", começou por contar.





No post do Instagram, a apresentadora revelou ainda que pediu à D. Elisa, a costureira anónima que se tornou famosa por lhe ter desenhado um dos vestidos que usou nos Globos de Ouro, para fazer o conjunto que usou na cerimónia. Cristina mostrou-se orgulhosa do resultado final.



Mulher de família, a estrela da SIC não esconde que preza os momentos com os seus e que o clã é a sua verdadeira força e porto de abrigo.

Cristina Ferreira partilhou nas redes sociais um momento muito emotivo que viveu no último sábado, 11 de janeiro.A apresentadora partilhou que foi o dia do casamento da sua prima, que considera como uma irmã, e ainda o batizado da filha desta que, por sinal, é agora afilhada do filho de Cristina Ferreira, Tiago.