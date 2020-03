Cristina Ferreira volta à TV mais magra e mostra fragilidades

O regresso de Cristina Ferreira, esta segunda-feira, às manhãs da SIC - ao fim de uma semana de quarentena com o filho, Tiago - foi alvo de polémica entre os fãs. Alguns acusaram a apresentadora de ser "incoerente", uma vez que durante toda a última semana aconselhou os portugueses a "ficar em casa".



No entanto, a estrela do terceiro canal justificou-se: "Estamos aqui pela necessidade da televisão ser o veículo principal da passagem de mensagem a todos." Além dos comentários menos positivos, Cristina captou atenções ao surgir mais magra e visivelmente nervosa. Este regresso da equipa de ‘O Programa da Cristina’ a estúdio foi muito restrito.







"Tivemos uma colega com sintomas. Ficámos todos a tentar perceber se também teríamos esses sintomas. O teste feito pela colega deu inconclusivo/negativo. Ela está bem e está em casa", adiantou.

Cristina assumiu ainda que regressa com receios. "Temos medo".



Goucha faz frente à 'rival'

No decorrer da última semana, Manuel Luís Goucha conseguiu vislumbrar a liderança com o ‘Você na TV!’, aproximando-se da rival Cristina Ferreira. Os dois matutinos tiveram uma diferença de cinco mil espectadores na última quinta-feira. Apresentador da TVI esteve em direto durante a semana e Cristina usou entrevistas antigas.