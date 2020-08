Cristina Ferreira volta a unir-se com Cláudio Ramos na TVI

Mais de cinco meses depois de ter deixado a SIC e o lugar de ‘vizinho’ no programa de Cristina Ferreira, Cláudio Ramos volta a encontrar-se com a estrela na TVI. Esta sexta-feira, estiveram juntos, depois de tanto tempo de afastamento, e mostram que entre os dois não há lugar para mal-entendidos. Enterrado o machado de guerra, Cristina e Cláudio revelam que a amizade não saiu beliscada e que estão prontos para os novos projetos que se avizinham. “Dois amigos juntos. Dois apresentadores juntos. Uma única estação. Setembro é já amanhã”, escreveu a apresentadora nas redes sociais.





Segundo oapurou, os dois tiveram a primeira reunião de trabalho para tratar da próxima edição do ‘Big Brother’, que irá arrancar no dia 13 de setembro. “A Cristina quis ter esta conversa prévia antes das férias, mas claro que depois vai acompanhar tudo a par e passo. Está muito focada em acompanhar de perto todos os projetos do entretenimento. Vai apostar tudo para ganhar”, diz uma fonte.