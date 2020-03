Cristina Ferreira volta ao ginásio após perda de peso Confiante com a imagem, rosto da SIC adotou novas rotinas de exercício e dieta para conquistar a forma física.

Cristina Ferreira, de 42 anos, não dispensa as rotinas no ginásio, que alia com uma alimentação regrada. Apresentadora mostra-se satisfeita com os resultados e com a perda de peso

Foto: Direitos Reservados

Carolina Cunha





Cada vez mais confiante com a sua imagem, Cristina Ferreira faz questão de exibir os resultados fruto da intensa dedicação e restrições ao longo dos últimos meses. Nas redes sociais, Cristina partilha com os seguidores as idas ao ginásio com as quais se sente bastante satisfeita e motivada face aos resultados conquistados.



Visivelmente mais magra, a apresentadora da Malveira parece ter encontrado o equilíbrio necessário para manter o peso desejado e tem protagonizado diversas produções para a sua marca de roupa. Nelas, as suas curvas estão em grande evidência e têm gerado centenas de elogios por parte dos fãs e seguidores. "Que bomba!" e "Está em forma!" são alguns dos comentários dos fãs, que destacam a silhueta e os progressos da apresentadora. Decidida a manter a forma física, Cristina Ferreira, de 42 anos, adotou novas rotinas de treino no ginásio. Acompanhada por um personal trainer, a apresentadora tem conquistado melhorias na sua imagem depois de ter sofrido um aumento drástico de peso devido a problemas de stress que afetaram a sua condição física. Aliado à prática de exercício físico, o rosto da SIC também aplicou restrições alimentares através de uma dieta diária.

