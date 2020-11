Cristina Ferreira volta aos ecrãs com Goucha e afasta Helena Coelho e Ruben Rua

Cristina Ferreira prepara-se para estar ao lado de Manuel Luís Goucha na emissão de 'Em Família', um programa especial preparado pela TVl. O formato será transmitido entre as 14h e as 20h deste sábado, dia 21 de novembro, e procura reunir os portugueses num programa preparado para as famílias.

Este será o segundo fim-de-semana em que o recolher é obrigatório para a maioria dos portugueses, a partir das 13 horas. Cristina Ferreira está imparável e procura, através da emissão especial deste sábado, triunfar nas audiências e conduzir a TVl ao caminho da liderança.

A dupla, que fez sucesso no programa 'Você na TV!', volta agora a reunir-se e promete um sábado de animação. O novo formato irá contar com "caras e famílias que você conhece e outras que vai gostar de conhecer", conforme foi anunciado pelo canal.



Esta emissão irá suspender alguns programas de sábado, como é o caso de 'Vivavida', o mais recente formato produzido pela estação. Helena Coelho e Ruben Rua ficam assim fora de cena neste fim-de-semana, e dão lugar a Cristina e Goucha.