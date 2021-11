Cristina indignada com valores pedidos pela SIC Canal exige que a apresentadora pague mais de 20 milhões de euros de indemnização.

Cristina Ferreira com Daniel Oliveira

Tal como aconteceu com a saída de Ljubomir da TVI, a quebra de contrato de Cristina Ferreira com a SIC também foi tudo menos pacífica. Neste caso, o canal de Paço de Arcos quer que a apresentadora o compense em 20,2 milhões de euros, como o CM já tinha avançado. Um valor que a apresentadora considera desajustado. Em tribunal, a atual diretora de Entretenimento e Ficção da TVI alega que se sentia “desconsiderada” na SIC e que nunca lhe foi dado espaço para exercer o cargo de consultora executiva que estava previsto no seu contrato.



Para chegar ao valor da indemnização exigida, a SIC somou as receitas perdidas nos 29 meses de contrato que ficaram por cumprir: mais de 11 milhões de euros em chamadas de valor acrescentado, 6,6 milhões de euros em publicidade e patrocínios e 6,6 milhões de euros em ações comerciais. A esses valores, a SIC retirou depois 3,9 milhões de euros de poupanças de despesas e 217 mil euros de créditos devidos a Cristina.

