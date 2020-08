Cristina lança farpas a Daniel Oliveira e aumenta clima de guerra com a SIC

Não posso deixar de registar a minha surpresa pela posição agora assumida por uma estação que tem assente a sua comunicação numa estratégia de funcionamento em equipa e liderança de audiências, nunca assente numa só pessoa."



Recorde-se que aquando da saída de Cristina Ferreira da SIC, Daniel Oliveira fez saber isso mesmo através de um texto publicado nas redes sociais, onde afirmou que o canal era mais do que Ce



"A Cristina, com quem vivemos momentos exaltantes, teve um papel muito importante neste projeto e nesta estratégia, que nunca foi assente, como tive oportunidade de sublinhar várias vezes, numa só pessoa. Só quem não conhece a força e o talento dos profissionais da SIC ou não sabe como funciona uma estação de televisão, pode pôr isso em causa. Defendê-los-ei sempre com tudo o que sou, porque sei bem, há muito tempo, o quanto o merecem.



Cristina Ferreira reagiu ao pedido de indemnização milionária por parte da SIC e mostrou-se surpreendida com o valor de 20 milhões exigido pela estação de Paço de Arcos.No comunicado enviado às redações, a estrela lança ainda farpas a Daniel Oliveira e à direção da SIC, que a responsabilizam agora pelos fracassos de audiências e todas as quebras publicitárias do canal quando no passado afirmaram que a estratégia da estação não estava assente numa só pessoa, mas sim numa perspetiva de grupo.