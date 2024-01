Cristina nos braços de novo amor Depois da sessão do ‘Cristina Talks’, apresentadora partilhou uma foto abraçada a João Monteiro.

Cristina Ferreira e João Monteiro

01:30

"Era uma vez uma menina que apresentava programas de televisão... e o amor cruzou-se com ela." Foi com esta frase que Cristina Ferreira terminou mais uma edição de ‘Cristina Talks’, este sábado na Altice Arena, em Lisboa, deixando todos a pensar que estaria a referir-se a João Monteiro, irmão do vencedor do ‘Big Brother 2023’, Francisco Monteiro. Logo a seguir, a apresentadora, de 46 anos, partilhou uma fotografia abraçada ao tenista, de 30, mostrando a cumplicidade que os une.