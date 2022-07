Cristina ousada com dois vestidos na Festa de Verão da TVI

Apresentadora desfilou com looks sexy na festa de verão do canal.

Vânia Nunes

De regresso às festas de verão, depois de uma pausa de dois anos devido à pandemia, os principais rostos da TVI divertiram-se no espaço Vilamoura Night Village, no Algarve, e deram que falar pelos looks arrojados. Cristina Ferreira, diretora de Ficção e Entretenimento da estação de Queluz de Baixo, foi das mais sexy da noite e desfilou com dois vestidos. Um deles, de látex, azul, completamente justo ao corpo, da casa Versace (cujo preço original é de 1800 euros, mas está agora disponível com 50% de desconto), deixou em evidência as suas curvas. Para o jantar, usou um prateado, com várias aberturas, da autoria do designer português Gonçalo Peixoto.









Os brilhos também estiveram em destaque nos looks de Sara Prata e de Maria Sampaio, que fez questão de exibir a sua barriguinha de grávida. Maria Cerqueira Gomes também primou pela ousadia, com um conjunto de top e saia pretos. Já Iva Domingues optou por um vestido de alças leve rosa, uma das cores da estação. Maria Botelho Moniz desfilou com um look elegante, com uma capa esvoaçante, enquanto Margarida Corceiro usou um conjunto branco sóbrio mas sensual.

O piloto Bernardo Sousa foi sem a companheira, Bruna Gomes, e foi elogiado pela elegância.



Isabel Figueira posou pela primeira vez com o novo namorado, o empresário Luís Santos, filho do selecionador nacional Luís Santos. Relação começou há cerca de oito meses e a apresentadora e atriz mostra-se radiante.