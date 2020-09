Cristina promove concorrência na sua revista Estrela aparece vestida de heroína da Disney, num conteúdo publicitário que promove um serviço concorrente à TVI.

Carolina Cunha

Cristina Ferreira já divulgou a capa de setembro da sua revista, em que aparece mascarada de heroína da Disney, num conteúdo publicitário desta empresa, que lança agora a sua plataforma de streaming em Portugal (um serviço – à semelhança da Netflix e HBO – que disponibiliza todos os conteúdos da Disney). Uma menção polémica, uma vez que com esta ação a estrela convida os telespectadores a ligarem-se a um tipo de serviço que acaba por fazer concorrência aos principais canais televisivos.



Mas esta não é a única razão pela qual a capa está a dar que falar. As opiniões acerca da publicação dividem-se e há quem considere que a apresentadora esteja a ir "longe demais" com muitos fãs a acusá-la de um "egocentrismo desmedido" por se comparar a um super-herói. "Disparate atrás de disparate. Perdeu a noção da realidade. Tornou-se ridícula" ou "mas há necessidade de tanto egocentrismo", são alguns dos comentários deixados.

