Cristina quer 'roubar' Ljubomir à TVI

17:01

Está instalada a polémica no mundo da televisão, com mais uma 'picardia' a envolver a TVI e a SIC.Tudo começou com a estação de Queluz a anunciar o regresso de 'Pesadelo na Cozinha'. Todos pensavam que o programa seria apresentado por Ljubomir Stanisic, mas a verdade é que, de acordo com a revista 'Maria', o conhecido chef garante, através de amigos, que ainda não foi sondado para o formato.A par disso, crescem os rumores de que o polémico chef já foi sondado para se juntar ao canal de Cristina Ferreira, o que representaria uma perda de peso para a TVI.Os rumores ainda não foram comentados pelas estações.