Cristina responde ao arraso de Moura Guedes? "Mais um dia a ouvir passarinhos"

Cristina Ferreira surge sorridente no começo desta quinta-feira, onde começou por desejar os bons dias aos seus seguidores através do Instagram, mas parece que decidiu fazê-lo com uma nova indireta. Quem será o alvo? O desabafo surge depois de algumas revistas fazerem capas com declarações de Manuela Moura Guedes a arrasar a diretora de Entretenimento da TVI.



"Mais um dia a ouvir passarinhos. Os ruídos são apenas isso, ruídos. Bom dia", escreveu Cristina Ferreira.