Cristina troca Cláudio por Teresa no Big Brother à última hora

Acordo com Teresa Guilherme foi fechado há 15 dias. Cláudio vai ter programa no day time em 2021.

André Filipe Oliveira e Duarte Faria

As mudanças continuam na TVI: Cláudio Ramos vai ser substituído por Teresa Guilherme na condução do ‘Big Brother’. A decisão, sabe o CM, foi tomada por Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção, há 15 dias, e comunicada por esta e por Nuno Santos, diretor-geral da estação, a Cláudio na passada sexta-feira, com a promessa de um novo projeto. “O Cláudio vai estar em vários programas especiais nos próximos meses. E terá projeto no day time em 2021”, revelou fonte da estação.









Esta decisão estava guardada no segredos dos deuses, até porque na última 5ª feira (30 de julho), a direção comercial divulgou aos anunciantes a continuação de Cláudio na nova edição do reality show, com estreia marcada para setembro.

O regresso de Teresa foi assinalado por Cláudio Ramos que, com fair play, anunciou nas redes sociais que a vida é feita de ciclos e deu os parabéns à sua sucessora. Já a eterna ‘rainha dos realities’ mostrou-se grata pelo convite do canal. “O ‘Big Brother’ faz [20] anos em setembro. Que felicidade poder reviver e celebrar essa data que mudou a minha vida e a história da televisão em Portugal. Que bonito estar de volta!”





Com este novo desafio, Teresa Guilherme vai passar a ser uma das estrelas mais bem pagas do canal, ainda que com um corte em relação ao passado. “Vai ganhar mais do que o Cláudio [12 mil/mês de ordenado-base] mas menos do que os 50 mil que chegou a receber quando apresentava ‘Casa dos Segredos’”, revela outra fonte. Recorde-se que a apresentadora foi sondada por Nuno Santos, em março, para ter um programa especial relacionado com ‘Big Brother’, mas tal não acontece devido à pandemia.