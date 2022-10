Cristina Ferreira vacilou por Ruben Rua

Rúben Rua e Cristina Ferreira

Foto: DR

30 out 2022 • 01:30

Miguel Azevedo

Se é verdade que desde que se separou de António Casinhas, em 2011, Cristina Ferreira nunca mais assumiu publicamente uma relação amorosa, nem se conheceu alguém capaz de lhe dar a volta a volta ao coração, "Ruben Rua era afinal o único que que podia ter mudado isso".A convicção é de uma amiga, citada pela revista ‘TV Guia’. "A Cristina pode ter os amigos mais ou menos especiais que quiser, divertir-se com eles, mas o seu coração está fechado ao amor. Interessa-lhe o trabalho, a carreira e o filho, claro", garante aquela fonte. "O Ruben era o único que podia ter mudado isso. Nessa época, ela andava muito feliz. Mas não deu em nada, por isso...", acrescentou.Recorde-se que Cristina sempre assumiu que ficou marcada para sempre pela relação com o pai do seu filho. "Vivi uma história de amor muito bonita e muito forte e não houve ninguém, até hoje, que tivesse aparecido para me levar a desejar ter um novo companheiro", já referia em 2011 no seu livro ‘P’ra Cima de Puta’.n