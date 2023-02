Cristina vestida “com história” no aniversário da TVI

Foi perante uma Aula Magna, em Lisboa, completamente lotada, que a TVI comemorou este domingo o seu 30.º aniversário (a gala foi transmitida em direto pelo canal). A festa, que já vinha a ser preparada há largos meses, contou com muitas das caras mais emblemáticas do canal, entre as quais Maria Cerqueira Gomes, Fernanda Serrano, Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira, que deslumbrou num vestido branco de Micaela Oliveira carregado de “história”.“Trago a história da TVI no vestido, com os nomes bordados de todos os projetos por onde passei nestes quase 20 anos. Sinto-me muito feliz porque estão aqui as minhas melhores memórias profissionais. Tudo o que aqui vivi de bom”, disse.