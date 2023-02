Cristina volta para os braços de Alberto Rodrigues

13:34

Vanessa Fidalgo

Cristina Ferreira, que conduziu três edições do programa 'Dança com as Estrelas', vai voltar a mostrar o que vale na pista de dança, na gala do 30.º aniversário da TVI, que se realiza domingo, dia 19. Mas não vai sozinha. Tal como aconteceu por várias ocasiões no programa de talentos, vai atuar nos braços de Alberto Rodrigues. A química entre o par, recorde-se, fez furor e chegou mesmo a levantar rumores de romance.

Os ensaios arrancaram terça-feira, 14, precisamente no Dia dos Namorados, e a diretora de Entretenimento e Ficção fez questão de partilhar várias imagens na rede social Instagram. "Dez anos depois, vamos dançar. O que vivi no ‘Dança com as Estrelas’ com o Senhor Alberto e o Cifrão está na caixinha das minhas melhores memórias televisivas", desabafou primeiramente. "Neste nosso reencontro de hoje não passou um dia, estava tudo ali. Ou quase, que dançar aos 45 já não é bem igual", acrescentou.

Para além de Alberto Rodrigues, também Vítor Fonseca vai fazer par com a apresentadora."O Cifrão diz que os meus passos estão melhores, o Alberto Rodrigues diz que ele já precisa de óculos. Está tudo certo, e igual", escreveu ainda Cristina Ferreira, que vai voltar a dançar na TVI.

Em breve serão anunciados mais pormenores da gala, mas já se sabe, para já, que Cristina Ferreira irá também cantar.