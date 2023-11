Cristovinho nega namoro com Cristina Ferreira Cantor confessou que sente culpa pelo fim do seu casamento com a cantora e influencer Mia Rose.

22 nov 2023 • 01:30

Miguel Cristovinho esteve no programa de Manuel Luís Goucha, na TVI, e negou os rumores sobre um possível relacionamento amoroso com Cristina Ferreira. No entanto, confessou que sente culpa pelo fim do seu casamento com a cantora e influencer Mia Rose, de quem se divorciou há três anos.



“Tínhamos que nos separar. Éramos duas pessoas um bocado incompatíveis. E tínhamos muita imaturidade. Ela tinha e tem mais maturidade”, admitiu o músico dos D.A.M.A., mas a separação não foi em vão: “Tive de fazer um trabalho de reflexão, porque tinha muita culpa. Tinha e tenho culpa. Mas temos de ir para a frente”, afirmou na emotiva entrevista a Goucha.



