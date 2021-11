Críticas a Lady Gaga: “O sotaque dela não é exatamente italiano, soa mais a russo”

17 nov 2021 • 15:28

A atriz protagonista da ‘Casa Gucci’, Lady Gaga, está a ser alvo de críticas pelo seu sotaque. O ideal era que Lady Gaga conseguisse ter um sotaque italiano, visto que o filme é inspirado na família italiana detentora da marca de moda Gucci. Para tal Gaga teve de encarnar uma personagem italiana. "Falei com sotaque durante 9 meses", disse a atriz em entrevista à 'Vogue' Britânica.

Contudo, e apesar dos esforços, o sotaque não impressionou a vocal coach Francesca de Martini, como confessou ao jornal 'The Daily Beast'. "Sinto-me mal por dizer isto, mas o sotaque dela não é exatamente italiano, soa mais a russo". O papel de Francesca era ajudar as atrizes do filme durante as gravações para que o sotaque se aproximasse o máximo possível do italiano.