Cuca Roseta acusada de se promover à custa dos hospitais

Os ânimos subiram de tom entre Júlio César e a fadista Cuca Roseta. Foi através das redes sociais que o ator teceu duras críticas à cantora devido ao seu novo projeto ‘Canções com Esperança’, cujo propósito é levar música e ânimo aos profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia da Covid-19 nos hospitais portugueses.





“‘Canções com Esperança’ é uma digressão hospitalar de Cuca Roseta ‘dedicada aos profissionais de saúde’ que têm mais que fazer do que ouvir fados, cantados p’la Cuca e acompanhados à ‘sirene’ e à viola. Fui alertado por uma amiga, enfermeira, para o aproveitamento que certa gente faz para se promover nas televisões à custa de profissionais que, esgotados, lá têm de fazer o frete de as/os ouvir”, pode ler-se nas redes sociais do artista. Júlio César foi mais longe e ainda acusou a fadista de não ser “útil”. “Ainda se soubessem dar injeções (?!) ... sempre podiam ajudar e ser úteis nalguma coisa”, atirou.