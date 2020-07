Cuca Roseta arrasa com abdominais definidos

Depois de ter passado o início da quarentena em Inglaterra ao lado do marido, o preparador físico João Lapa, Cuca Roseta tem aproveitado agora o bom tempo de Portugal para desfrutar da praia, sempre que não tem compromissos profissionais.









A fadista tem estado a divulgar o seu novo trabalho, um disco de tributo com temas de Amália Rodrigues, mas nunca descura os cuidados com a imagem, como fica claro nas fotografias que divulga nas redes sociais.

Ioga, exercícios de flexibilidade, artes marciais, meditação, são algumas das atividades que fazem parte do dia a dia da artista de 38 anos, que investe também numa alimentação saudável, assim como em cuidados com a pele.





Numa das fotos que partilhou no seu Instagram, deixou em evidência o resultado do seu esforço, ao exibir abdominais tonificados. “A aproveitar o melhor do nosso país: o sol”, escreveu.





Neste período, Cuca tem também aproveitado para escrever, por isso acompanha sempre as suas fotos com pensamentos. “Gostava de ter um bocadinho dessa coragem dos gigantes, saber o que fazer e assim de mansinho, ao sabor da estação, eu me transformar em folha vermelha que cai ao outono no chão... simples assim, sem poder dizer não”.