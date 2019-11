Cuca Roseta arrasa na praia antes de atuar em Moçambique

Adepta de desporto

Ioga, boxe, kickboxing e surf são algumas das modalidades praticadas por Cuca Roseta, que faz do desporto uma rotina diária. "Aprendi que a saúde a boa alimentação nos fazem ser mais felizes", partilhou.

Em Moçambique para um concerto, Cuca Roseta tem conseguido juntar o útil ao agradável. A fadista de 37 anos tem partilhado com os seguidores fotografias dos locais por onde tem passado."A relaxar antes do concerto em Maputo", escreveu na legenda de uma das imagens, onde se mostra à beira da piscina do hotel de cinco estrelas onde está instalada. "Amo este sítio", frisou ainda. Noutras imagens divulgadas mostra que aproveitou a tranquilidade do país africano para praticar exercícios relaxantes.Os fãs ficaram rendidos à sua boa forma física, no entanto, houve quem considerasse que está "demasiado magra". "Sempre fui Olívia Palito desde pequenina. Não há como engordar. A minha mãe também é assim. Mas sou muito saudável, que é o que importa", fez questão de responder.Com uma silhueta invejável, fruto dos cuidados que mantém diariamente, Cuca Roseta impressiona os fãs com a sua imagem. Em setembro, foi a vencedora da categoria Sexy Vidas na gala organizada pelo CM, que decorreu no Casino Estoril.Se no que toca à carreira Cuca Roseta vive uma fase de grande sucesso, com uma agenda preenchida de concertos dentro e fora do País, no plano pessoal também se mostra mais feliz do que nunca. Este verão, a artista renovou os votos de casamento com João Lapa, numa festa na praia, na Costa de Caparica.