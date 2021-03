Cuca Roseta cada vez mais atrevida e sedutora

01:30

Carolina Cunha

Aos 39 anos, Cuca Roseta faz por mostrar que mantém toda a sua beleza e sensualidade. A fadista viajou para o arquipélago da Madeira com a família em busca das temperaturas amenas que se fazem sentir na região e não se inibiu de mostrar o seu lado mais ousado. Com um fato de banho bastante reduzido, a fadista exibiu a sua silhueta tonificada e surpreendeu os fãs nas redes sociais.Foi através da sua conta de Instagram que Cuca partilhou as fotografias em poses ousadas junto ao mar onde se mostra sem preconceitos com o seu corpo e idade. Os elogios dos fãs multiplicaram-se. "As melhores pernas de Portugal", "Estás maravilhosa" ou "Estás uma brasa" são alguns dos comentários online.A excelente forma física da fadista é fruto do estilo de vida saudável que faz questão de manter e partilhar regularmente com os seguidores. Além de uma alimentação regrada, Cuca Roseta é adepta de corridas e recorre à prática de pilates e yoga para manter um seu corpo são.Recorde-se que a conhecida fadista tem dois filhos, Lopo e Benedita, e é casada com João Lapa.