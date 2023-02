Cuca Roseta canta clássicos de Amália em francês

"Ainda não acredito bem no que vai acontecer, mas vou estar três dias em Paris para gravar com o Jean-Jacques Lafaye, o agente da Amália, um disco de grandes clássicos franceses, alguns cantados pela própria Amália.”É assim que Cuca Roseta, de 41 anos, revela aoum dos momentos mais marcantes da sua carreira. A fadista desde cedo que viu a voz de Amália como a principal referência e o acaso, ou o destino como diz, levou-a a seguir os passos da ‘Rainha do Fado’.

“Há uns meses estava em Paris numa homenagem a Amália com outros artistas quando Jean-Jacques Lafaye me procurou”, diz emocionada. E acrescentou: “Disse-me que sentiu a mesma emoção na minha voz e propôs-me gravar clássicos franceses como ‘Aïe Mourir pour toi’, ‘Mon Dieu’ e ‘Avec le Temps’”.