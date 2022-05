Cuca Roseta conquista o Rio de Janeiro

Cuca Roseta

Foto: Direitos Reservados

01:30

Ana Maria Ribeiro

No palco ou fora dele, Cuca Roseta está a conquistar o Brasil. A fadista portuguesa – que está a realizar uma minidigressão no país irmão, com espetáculos marcados no Vila Galé Rio de Janeiro – tem também aproveitado o tempo livre para viver ao máximo o sol e as praias cariocas.









Na bagagem, levou o álbum ‘Meu’, o seu mais recente título e também aquele que assume como o trabalho mais pessoal da carreira, para o qual escreveu e compôs todos os temas e em que se confessa “narradora” da sua própria história de vida. Em palco, protagoniza um concerto que classifica de “intimista” e que é acompanhado por um “jantar especial”. Cuca Roseta, que ficou completamente rendida aos encantos do Brasil quando lá esteve em 2020, para assistir ao desfile de Carnaval, está também a desfrutar de algum tempo pessoal para usufruir a beleza natural da “cidade maravilhosa”. Na página pessoal da rede social Facebook, a artista de 40 anos escreveu: “Já não é nada de novo que a natureza me inspira, os países cantes, que são quentes com cante, o mergulho no mar, a brisa ao luar e a música para tocar ao fim do dia como moeda de troca da alegria. Ah Rio de Janeiro mais lindo!”

A avaliar pelas fotos que tem tirado no Brasil, a digressão está a correr pelo melhor.